PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Cuor di Leao. Scamacca, trovato il centravanti per l'Italia"

"Cuor di Leao". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. Il portoghese vuole solo il Diavolo: pronto il sì al rinnovo. I grandi club d'Europa all'assalto dell'ex Lille, Maldini è al lavoro per ritoccare l'ingaggio senza cambiare filosofia.

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con questo titolo: "Raddoppia". Schouten vice-Brozovic, Inzaghi chiede qualità in panchina. I nerazzurri vogliono assicurarsi il giovane del Bologna, ma non sarà facile perché la concorrenza su di lui è agguerrita e il club di appartenenza non è troppo convinto di cederlo.

Roma - Spazio nel taglio basso anche per i giallorossi con il titolo seguente: "Colpo". Il gigante Nemanja Matic arriva a parametro zero dal Manchester United e José Mourinho viene così accontentato dal club, che gli ha acquistato il suo pupillo, già allenato al Chelsea e ai Red Devils. Il serbo sarà utilissimo per il reparto di centrocampo.