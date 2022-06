PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Da Bremer a Koulibaly. L'Europa sui muri della Serie A"

"Inzaghi vota Lukaku". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter.

"Inzaghi vota Lukaku". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter. Il tecnico spinge per il ritorno del belga, Simone vuole a tutti i costi il gigante. Non soltanto Dybala nel progetto nerazzurro. Da Skriniar a Dumfries, come finanziare i colpi. E c'è una super idea: Paulo e Romelu con Lautaro.

Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i bianconeri con questo titolo: "C'è una via per Di Maria". Contratto da 13 mesi per El Fideo, la Vecchia Signora insiste sul mercato per far felice l'argentino ed Allegri, che vuole l'esterno in scadenza di contratto con il PSG.

Milan - Spazio ai rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Tonali per sempre". Basta addii a parametro zero, il Diavolo blinda il talento-simbolo classe 2000 ed ex Brescia, ma anche gli altri big.

Mercato - Il quotidiano titola così nel taglio basso della prima pagina di oggi: "Da Bremer a Koulibaly. L'Europa sui muri della Serie A". Le difese del campionato italiano da sempre sono solide e stimate in tutto il mondo, ma in questa stagione in particolar modo gli uomini del nostro campionato fanno gola a tutti.

Roma - "Via dalla Borsa. I perché dell'uscita dei Friedkin". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio basso della prima pagina. Focus da parte del quotidiano sui giallorossi e la mossa dei proprietari del club, con l'analisi dei pro e i contro della loro scelta.

Giacomo Raspadori - Nel taglio laterale della prima pagina c'è uno spazio lasciato all'attaccante del Sassuolo, in cui lui parla del mercato: "Pronto a tutto". Domani la sua intervista integrale uscirà su SportWeek e questa è solo una piccola anticipazione.