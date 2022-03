PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Da Zielinski a Lobotka per fermare il turbo Gasp"

"Tonalissimo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Tonalissimo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. In otto mesi Sandro Tonali è diventato un giovane leader. Il centrocampista del Milan vuole tutto: Nazionale, scudetto e... Il campionato riparte con una musica nuova.

Juventus-Inter - C'è spazio nella parte centrale della prima pagina del quotidiano con questo titolo sul big match di domenica: "Allegri mago delle volate (e con un Vlahovic in più). Lautaro si gioca tutto". I bianconeri vivono un periodo di forma migliore e possono affidarsi al tecnico che nei finali dà sempre qualcosa in più, mentre i nerazzurri si presenteranno con il Toro in attacco: il suo futuro passa dallo Stadium.

Miralem Pjanic - "La deciderà Dybala, ma quanto mi manca la Serie A". Il bosniaco parla così al quotidiano che riporta le sue dichiarazioni nella parte centrale della prima pagina questa mattina. L'ex bianconero è sicuro e sceglie la Joya, che non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora, come match winner del derby d'Italia.

Napoli - Spazio anche per i partenopei nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "La sfida si decide al centro. Da Zielinski a Lobotka per fermare il turbo Gasp". Spalletti alle prese con l'Atalanta, squadra sempre fastidiosa da affrontare, e con le numerose assenze, tra cui quella di Osimhen. Il centrocampo sarà il reparto chiave della partita.