PRIMA PAGINA - Gazzetta: “De Laurentiis-Koulibaly, lo scorno d'Africa"

Nell'edizione di oggi la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la reazione di Koulibaly dopo l'uscita di De Laurentiis sui giocatori africani: “De Laurentiis-Koulibaly, lo scorno d'Africa. ADL: 'Basta africani, rinuncio alle nazionali'. Koulibaly: 'Ci rispetti, Napoli non la pensa così'". Spazio al mercato della Juventus a centro pagina: "Juve a tutti i Kostic". In taglio basso il mercato della Roma: "Roma fatto Wijnaldum, Conte su Zaniolo".