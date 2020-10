PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Derby mondiale, Inter-Milan sfida multietnica"

"Derby mondiale", titola La Gazzetta dello Sport in apertura di prima pagina, quando alla sfida tra Milan ed Inter mancano ormai solo 4 giorni. Sarà un match internazionale, con in campo ben 24 Paesi differenti: entro giovedì torneranno a Milano tutti i nazionali sparsi per il Mondo. Sarà un derby multietnico ed in casa Inter il dubbio è legato alla presenza dall'inizio di Christian Eriksen, che si candida ad una maglia da titolare dopo il gol con la Danimarca, mentre tra i rossoneri dubbio sul partner d'attacco di Zlatan Ibrahimovic: Leao o Brahim Diaz.

Balotelli, Mandzukic & co: la carica dei disoccupati - Per la serie "il mercato non dorme mai", ecco che la rosea oggi in taglio laterale si sofferma sui tanti svincolati che sono ancora alla ricerca di un contratto per la stagione in corso. Nomi importanti come Mario Balotelli, Fabio Borini, Asamoah, Mandzukic e tanti altri, che non sono riusciti a trovare una sistemazione. Nomi importanti con stipendi importanti, che causa Covid le società faticano ad accettare: il mercato non è ancora finito.