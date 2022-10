PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Diavolo che Toro". Di spalla: "Fuga Napoli"

"Granata super, ora il Milan è a -6 da Spalletti".

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il ko del Milan a Torino: "Diavolo che Toro. Granata super, ora il Milan è a -6 da Spalletti". Di spalla spazio al Napoli che allunga in vetta alla classifica: "Fuga Napoli. Scatto scudetto e l'esame Klopp per l'euro primato". In taglio alto l'ennesimo stop a Paul Pogba: "Incubo Pogba". In taglio basso spazio al nuovo murales Maradona a Baires: "Un Maradona di 12 piani. Qui Diego non muore mai".