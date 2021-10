PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dopo la sosta stadi pieni al 75%"

"Pioli dice scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello nell'edizione odierna. Il tecnico del Milan lancia le sue sfide: "In campionato ci siamo: davanti fino alla fine. E alla Champions ci credo ancora. Il mio contratto? Nessun problema, qui mi sento a casa. Ibra è il più forte, può anche allenare".

Italia - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per la Nazionale di Roberto Mancini con il titolo seguente: "Riparti". Domenica la finalina di Nations League contro il Belgio vedrà Raspadori titolare, ma non solo. Occasione importante per chi di solito viene meno impiegato.

Belgio-Francia - C'è spazio anche per l'altra semifinale di Nations League nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "San Siro a Theo". Belgio in vantaggio nei primi 45 minuti con i gol di Carrasco e dell'ex Inter Lukaku, ma nella ripresa Benzema, Mbappé (su rigore) e il rossonero Hernandez ribaltano la partita e si guadagnano l'accesso alla finale.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Joya a vita". Accordo raggiunto per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala fino al 2026 che adesso può davvero diventare una bandiera. Arrivato nel 2015, sarebbero 11 anni se dovesse giocare fino alla scadenza.