PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Due Italie per l'Austria. Finale a Roma?"

"Inter eccomi". Queste le parole di Hakan Calhanoglu in apertura in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Cose turche da derby: Marotta strappa clamorosamente al Diavolo il classe '97 che avrà il difficile compito di sostituire e non far rimpiangere Christian Eriksen. Sbarcato a Milano, oggi firmerà il contratto che lo legherà all'Inter.

Italia - Nel taglio alto della prima pagina trova spazio anche la Nazionale con il titolo seguente: "Due Italie per l'Austria. La finale va a Roma?". Gli Azzurri sono tutti titolari e nessuno ci fa più paura. Sabato in campo solo uno tra Verratti e Locatelli. Intanto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, avvisa Londra: "Non si può giocare dove il contagio sale".

Belgio - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per i Diavoli Rossi con questo titolo: "Lukaku regala all'amico Chris la qualificazione". La Danimarca fa il suo dovere e batte 4-1 la Russia, ma è un gol dell'interista contro la Finlandia a farla approdare agli ottavi di finale dove ci sarà la sfida con il Galles.