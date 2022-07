"Inter Joya mia".

Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport apre con il futuro incerto di Paulo Dybala: "Inter Joya mia. Dove andrà? Dybala agita il mercato. Marotta studia l'affondo. Napoli in pista. E Mourinho...". In taglio alto spazio al prossimo addio in casa Napoli: "Chelsea vicino a Koulibaly". Sempre in taglio ancora mercato: "Derby d'Italia per Bremer".