PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole del PM Santoriello: "Tifo Napoli e sono Anti-Juve"

TuttoNapoli.net "Juve, festival Vlahovic". Titola così oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, per parlare del successo per 0-3 ottenuto dai bianconeri in trasferta a Salerno. Doppietta dell'ex Fiorentina e gol di Kostic. Parla Allegri: "Bene solo un'ora". Inchiesta Prisma - "Odio la Juve": bufera sul PM. Parla Santoriello: "Tifo Napoli e sono anti-bianconero". Il club chiede rispetto.