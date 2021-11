PRIMA PAGINA - Gazzetta esalta la Juve: "EuroJoya"

"EuroJoya". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Juventus. Paulo Dybala realizza due reti, supera Platini nei gol in bianconero, ben 106 e lo omaggia. Segnano anche Chiesa e Morata, Zenit battuto 4-2. In Champions League è un'altra Juventus: già agli ottavi.

Atalanta - Nella parte centrale della prima pagina c'è spazio anche per la squadra di Gasperini con il titolo seguente: "Lo spietato CR7 colpisce ancora. Una bellissima Dea raggiunta al 91'". I bergamaschi restano in corsa, ma Cristiano Ronaldo fa ancora il fenomeno e li gela in pieno recupero. Il portoghese continua ad essere decisivo e la sua doppietta lo testimonia.

Inter e Milan - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio per nerazzurri e rossoneri con questo titolo: "Conta solo vincere". La squadra di Inzaghi in missione: sbloccare Lautaro e sorpassare l'incognita Sheriff in Moldavia. Pioli con il Porto per un dentro o fuori. Ibrahimovic tra il rinnovo di contratto e il sì alla Svezia. Il calcio d'inizio sarà alle 18.45.

Champions League - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la competizione europea con i risultati di tutte le altre gare che non coinvolgono le italiane. Il quotidiano titola così: "Il Bayern passa, colpo Barça". 1-0 dei blaugrana a Kiev, 5-2 dei bavaresi al Benfica con Lewandowski che realizza una tripletta e diventa il nuovo capocannoniere della competizione con 8 gol.

Lazio - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i biancocelesti con il titolo seguente: "Sarri, cresce il feeling: può restare fino al 2025". Lotito è contento dell'operato del proprio allenatore e pensa ad offrirgli il rinnovo di contratto per rimanere altri 4 anni alla guida della sua squadra.

Antonio Conte - "Ecco il Contenheam. Gioco, grinta, Kane per arrivare nelle prime quattro". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio basso della prima pagina sull'ex allenatore dell'Inter. Gli Spurs hanno la necessità di ricostruire e tornare in alto ed hanno deciso di affidarsi ad uno specialista come Conte che percepirà circa 18 milioni di euro annui.