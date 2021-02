PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Figc al lavoro per avere mille spettatori negli stadi"

Questo il titolo d'apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Sono Lukaku, risolvo problemi". Assente nella sconfitta in coppa con la Juve, il gigante dell'Inter torna in campo stasera ore 20:45 contro la Fiorentina. Con lui più gol, vittorie e furore. E Conte ritrova anche la forza di Hakimi.

Il calcio riapre le porte - "Incontro FIGC-comitato scientifico": la Federcalcio è al lavoro per avere mille spettatori negli stadi a primavera in campionato. E poi all'Europeo il 30 per cento.

Il compleanno di Ronaldo - "CR36": da Alonso a Zoff, trentasei auguri per Cristiano molto speciali.

Il Milan va di fretta - "Investimenti e acquisti": Elliot guarda lontano, raddoppia e non lascia. Due squadre a disposizione di Pioli.