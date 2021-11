PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Funziona pure l'altro Napoli. Spalletti cala il poker"

"Prendiamoci tutto". Queste le parole di Olivier Giroud in apertura in prima pagina su La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Intervista esclusiva all'attaccante francese del Milan, che non si pone limiti: "Mandare l'Inter a -10 non sarebbe male, abbiamo le armi per vincere. Lo scudetto? Giochiamo bene, ci credo".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "La via Inzaghi". L'eredità del successo in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol ha riportato fiducia nell'ambiente quando mancano due giorni al derby. Inoltre, il tecnico ex Lazio ha dimostrato di sapere come ottenere il meglio sotto pressione.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Bianconeri da gol". Dopo il rilancio in Europa e le 4 reti all'Allianz contro lo Zenit, l'Euroformula sarà riproposta anche con la Fiorentina. Allegri pensa dunque a schierare una squadra votata all'attacco per sorprendere i rivali guidati da Italiano.

Napoli - "Funziona pure l'altra squadra. Spalletti cala il poker". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio laterale della prima pagina sugli azzurri. Il 4-1 al Legia Varsavia in rimonta vale il primato. Invece la Lazio è stata beffata a Marsiglia con il gol 2-2 subito nel finale, ma Immobile supera Piola ed entra ancora di più nella storia biancoceleste.