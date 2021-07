PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ibra, una fretta del... Diavolo"

La Gazzetta dello Sport stamani dedica l'apertura a Zlatan Ibrahimovic, titolando: "Ibra, una fretta del... Diavolo". Scatta l'operazione ritorno. Allenamenti sempre più intensi, salta anche i giorni di riposo. Il Milan lo vuole in campo per il via del campionato.

Inter-Nandez, ok di Inzaghi - "La svolta per l'uruguaiano": il tecnico lo vuole perché può fare esterno o mezzala. Ora si accelera.

Juve, Pjanic per agosto - "La strategia dei bianconeri": nel centrocampo ad alta qualità Allegri prenota l'ex in prestito.

Il grazie di Vialli - "Dopo il titolo europeo": in pellegrinaggio al santuario. "Questo è il tempo della gratitudine".

L'allarme dello Spezia - "La squadra ligure e il Covid": il medico accusa "Il nostro focolaio è colpa di due giocatori no-vax".