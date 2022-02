PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Cagliari spaventa il Napoli. Campionato sempre più pazzo"

"Provaci ancora Max". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna prima di Villarreal-Juventus. La grande occasione di Allegri: il debuttante Vlahovic arma in più per tornare tra i big. Anche Alessandro Del Piero non ha dubbi: "Con Dusan per andare lontano", Fabio Cannavaro invece elogia un difensore: "Io punto su De Ligt: è fortissimo".

NAPOLI - "Il Cagliari spaventa il Napoli. Campionato sempre più pazzo" si legge nel focus scudetto.