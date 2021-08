PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli pesca il jolly Anguissa. La Juve chiama Pjanic"

"La Juve chiama Pjanic". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Volatona bianconera per il regista che semina indizi social: quanti "mi piace" ai big della squadra. Serve però uno sconto da parte del Barcellona. Infine, per gennaio, resiste la candidatura di Mauro Icardi del PSG per rafforzare l'attacco.

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano. È fatta per l'arrivo di Adli dal Bordeaux, ma resterà un altro anno in prestito per giocare con continuità in Ligue 1.

Inter - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Tre firme per 30 milioni. Rinnovi, ora Lautaro poi Brozovic e Barella. Top". Dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi, Marotta e Ausilio hanno saputo comunque costruire una squadra competitiva. Adesso c'è da blindare i due centrocampisti dopo averlo fatto con il Toro.

Torino - I granata trovano spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Scatenati". Ecco i colpi per Juric: presi il trequartista Praet dal Leicester e il difensore Zima dallo Slavia Praga. E può arrivare anche Amrabat, vecchio pupillo del tecnico ai tempi del Verona.

Mercato - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina agli altri colpi del nostro campionato con questo titolo: "Lazio, è Zaccagni il regalo a Sarri. Il Napoli pesca il jolly Anguissa". I biancocelesti si rafforzano con il giocatore del Verona, in grado di ricoprire più ruoli, mentre gli azzurri puntano sul centrocampista camerunese del Fulham.