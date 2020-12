PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Immobile-Reina gli spacca Napoli!"

"Milan flash scudetto. L'Inter risponde". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Panettone sprint in testa sempre derby. Solo la Juve tiene il ritmo. La rete lampo di Leao (primato europeo) apre la strada contro il Sassuolo (2-1). Pioli: "Schema che proviamo spesso". Il Diavolo più forte dei guai: resta a +1. Vola Hakimi-gol, rigore di Lukaku, ma con lo Spezia non incanta (2-1). Conte ritrova Sensi e va al mercato: "Adesso vedremo che cosa serve".

Atalanta-Roma - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano nell'edizione odierna c'è spazio per la sfida tra nerazzurri e giallorossi con il titolo seguente: "Gasp, che ribaltone". Mette Ilicic e travolge la Roma: 4-1. Sloveno strepitoso. La Dea si rilancia per la Champions. Via all'era del dopo Papu.

Lazio-Napoli - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina alla sfida tra biancocelesti e partenopei con il titolo seguente: "Immobile-Reina gli spacca Napoli. E la Lazio risale". A segno anche Luis Alberto. Prosegue il problema all'occhio per Gattuso.