PRIMA PAGINA - Gazzetta in apertura: "Cuore Inter!", il Napoli finisce di lato

"Napoli 6 unico", titola così in un box in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. "Lezione di calcio all'Ajax. Raspadori trascinatore. Ipotecata la qualificazione". In apertura però c'è la vittoria dell'Inter contro il Barcellona in Champions League: "Cuore Inter". A centro pagina spazio al Milan e Leao di scena a Londra contro il Chelsea: "Milan con l'antimago".