PRIMA PAGINA - Gazzetta: "InContenibili! Osimhen da urlo, sorpasso Napoli!"

"InContenibili" è il tutolo d'apertura scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è ovviamente all'Inter di Conte, che continua la sua festa e rifila cinque gol alla Sampdoria. Ora parte il piano austerity in casa nerazzurra: domani Zhang chiederà ai giocatori la rinuncia a due mesi di stipendio.

Juve-Milan - Di spalla c'è spazio per la partita più attesa del weekend: "All'ultimo Stadium", si legge. Juve-Milan thriller tra Champions e incubo Superlega. Agnelli alla UEFA: "Basta minacce". Intanto le Women si aggiudicano il quarto Scudetto consecutivo.

Serie A - Poco più in basso il quotidiano si occupa delle altre gare disputate ieri: "Osimhen da urlo, sorpasso Napoli. Vlahovic, ciao Lazio: Fiorentina in salvo", si legge. Un Osimhen in grande spolvero abbatte lo Spezia, mentre la Lazio cade a Firenze e dice addio al sogno Champions.

Roma - "Ecco la lista di Mourinho", titola invece in taglio basso il quotidiano. Il futuro allenatore giallorosso - si legge - disegna la nuova squadra: i primi obiettivi, secondo la rosea, saranno Musso, Aké e Sabitzer.