PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, occasione Raspad'oro"

"Inter, occasione Raspad'oro". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I nerazzurri lo seguono da tempo ed ora non c'è feeling tra la punta del Sassuolo e il tecnico Dionisi: può arrivare a gennaio in prestito.

Nazionale - Nel taglio laterale della prima pagina il giornale propone il titolo seguente: "Qui si rifà l'Italia". Immobile si ferma, Mancini sceglierà quindi tra Belotti e il falso 9. Qualificarsi per il Mondiale in Qatar del 2022 è la missione che vale 20 milioni di euro con i premi e gli sponsor che salirebbero fino a raggiungere la quota di 110 milioni.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nella prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Ingresso vietato a Raiola". Romagnoli costretto a trattare da solo il rinnovo di contratto perché il suo agente è poco gradito dal club. Sul tavolo anche il prolungamento dei contratti di Theo Hernandez, Bennacer e Leao.

Juventus - C'è spazio nella parte bassa del quotidiano con il titolo seguente sui bianconeri: "Ultima chiamata per quattro". Rabiot, Morata, Kean e Kulusevski deludono, Allegri non può più aspettarli. Il tecnico della Vecchia Signora è impossibilitato dalla classifica a fare esperimenti e spera di ritrovare presto una posizione più consona al blasone e alla storia della società.

Andry Shevchenko - Il quotidiano dedica uno spazio ai rossoblù nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Bentornato Sheva: 'Genoa fidati di lui". Il saluto di 7 amici rossoneri che hanno condiviso lo spogliatoio con l'ex commissario tecnico dell'Ucraina, ora pronto a dirigere i liguri verso una salvezza che, al momento, appare essere molto complicata.

Roberto De Zerbi - "Vincerò con il mio Shakhtar". Queste le parole del tecnico degli ucraini al giornale che riporta le sue parole nel taglio alto della prima pagina. L'ex allenatore del Sassuolo vuole sollevare un trofeo e punta deciso sul campionato visto che la situazione in Champions League è ormai compromessa dai risultati non soddisfacenti delle prime quattro partite.