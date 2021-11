PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia all'ultimo gol! Ci giochiamo tutto in Nord Irlanda"

"Italia all'ultimo gol" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento alla partita dell'Italia di ieri sera. Solo un pareggio contro la Svizzera: ci giochiamo tutto in Nord Irlanda, va conservato il vantaggio nella differenza reti sugli elvetici che ospitano i bulgari. Si decide tutto lunedì, serve segnare. Azzurri condannati al pareggio da un rigore di Jorginho, sbagliato al 90'.

Grazie, Giampiero. Che emozioni con le tue urla - Spazio in taglio basso al ricordo che la rosea ha deciso di dedicare al telecronista e giornalista Giampiero Galeazzi, scomparso nella giornata di ieri.