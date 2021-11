PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia, cambia che ti passa"

"Italia, cambia che si passa". E' questo il titolo scelto dalla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Alla vigilia della decisiva sfida di Belfast contro l'Irlanda del Nord, gli azzurri preparano il match contro la nazionale britannica che - insieme a Svizzera-Bulgaria - determinerà chi chiuderà al primo posto il gruppo C e quindi staccherà il pass per Qatar 2022. "Dentro Tonali e Berardi - si legge nel sottotitolo -. In attacco c'è l'opzione Scamacca. La Francia campione (Mbappé ne fa 4) e il Belgio si sono qualificate".