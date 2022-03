PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia fuori dal mondo"

"Fuori dal mondo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia

"Fuori dal mondo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Azzurri battuti 1-0 dalla Macedonia del Nord grazie ad un gol di Trajkovski: addio Qatar. Mancini distrutto: "Dimissioni? Ci devo pensare". Clamoroso a Palermo: al 92' gli eroi di Wembley restano a casa dal Mondiale. È la seconda volta consecutiva per la Nazionale.

Italia - C'è spazio per gli azzurri nel taglio laterale della prima pagina con le parole di delusione di Roberto Mancini che non cerca alibi: "Io primo responsabile. Ai ragazzi voglio ancora più bene". Gravina, presidente FIGC, invece accusa: "Per i club la Nazionale è un fastidio".