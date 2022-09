PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia, gioia amara"

TuttoNapoli.net

“Italia, gioia amara” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Nations League, siamo alla Final Four ma quanti rimpianti - si legge - Ancora Raspadori e Dimarco-gol: vinciamo anche in Ungheria (2-0). Però a Mancini manca il Mondiale: “Sarà dura superare dicembre”. Donnarumma: “Ferita aperta”.

Inter - “Skriniar, c’è Parigi nell’aria”: l’Inter trema, il PSG lo vuole a gennaio. Brozovic: un mese.

Juventus - “Rivoluzione 2023”: Cuadrado, Rabiot, Di Maria e… Via per abbassare il monte ingaggi.