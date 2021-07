PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia piaci un mondo"

"Italia piaci un mondo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il ritorno dei campioni con Mattarella e Draghi che ricevono gli azzurri: "Avete reso unito il Paese". Poi la parata a Roma tra la folla in delirio. Ora l'obiettivo è il Mondiale. E dall'estero solo applausi. Abbiamo invertito una tendenza andando sul dischetto senza paura: siamo diventati rigoristi. Jorginho è da Pallone d'Oro e sfida Messi. Mentre Gigio... Intanto, caso razzismo in Inghilterra.