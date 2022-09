PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia, San Siro aiutaci tu!"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al calcio in prima pagina aprendo la parte centrale con le vicende nerazzurre

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al calcio in prima pagina aprendo la parte centrale con le vicende nerazzurre: "L'Inter vota Inzaghi". Blitz di Zhang agli allenamenti: il tecnico interista ottiene la conferma della fiducia della proprietà. I dirigenti saranno più vicini al tecnico che però dovrà dimostrare maggiore chiarezza nelle scelte, a cominciare dal portiere.

"Italia, San Siro aiutaci tu!" - Stasera gli azzurri affrontano l'Inghilterra in Nations League con la squadra che è già in emergenza. Ci vuole una grande prova per evitare di scendere in B.