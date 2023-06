PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Juve, arriva Giuntoli per la ricostruzione”

“Juve, arriva Giuntoli per la ricostruzione”. L’apertura de La Gazzetta dello Sport è tutta dedicata ai bianconeri. “Il ds a inizio luglio raggiungerà Allegri (che per ora dice no al rilancio degli arabi). Da Rabiot a Milinkovic: tutte le mosse”. Taglio alto dedicato al Milan: “L’assalto a Frattesi: c’è Colombo nella trattativa”. Si parla anche dell’Inter: “Ahi ahi Inter: no del Chelsea al prestito di Lukaku”.