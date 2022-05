PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve boom: Pogba, Perisic e Di Maria"

"Juve boom: Pogba, Perisic e Di Maria". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Juve boom: Pogba, Perisic e Di Maria". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Niente linea verde, bloccati un grande ex e due ultratrentenni. Cambiano i piani iniziali, Allegri vuole campioni pronti, il ds Cherubini ha in mano tre big con super ingaggi. Ora la scelta di Agnelli.

Juventus - C'è spazio anche nella parte centrale per i bianconeri con questo titolo: "La notte degli addii". Le lacrime di Dybala, che non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora, la festa per Chiellini. E la Lazio con il 2-2 va in Europa League.

Milan - Spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Treno scudetto". Domenica il Diavolo in campo alle 18:00 contro il Sassuolo al Mapei: Theo Hernandez e Leao due Eurostar. La fascia della squadra di Pioli è da Champions.

Inter - Il quotidiano titola così sui nerazzurri nel taglio alto della prima pagina: "Bomber speranza". Il Sassuolo sarà arbitro del titolo e così Simone Inzaghi punta su... Scamacca. Ed Eriksson rilancia ancora una volta: "Ti ricordi del 2000?".