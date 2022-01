PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve fino alla fine"

"Juve fino alla fine". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Alle 20.00 stop alle trattative, ma la rivoluzione bianconera continua. Zakaria arriva in saldo, sprint per Nandez. Preso per l'estate il difensore Gatti ed è effetto Vlahovic anche sulla Champions League.

Milan - Ampio spazio nel taglio alto della prima pagina ai rossoneri con il questo titolo: "Ancora Ibra". Avanti con il Diavolo per scudetto e Mondiale. Sui social si è definito "l'ultimo dei Mohicani", i tifosi lo invitano a continuare e lui sogna anche il Qatar. E così cresce la voglia del rinnovo di contratto.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Inzaghi studia una trappola per Leao: in tre per fermarlo". Il portoghese è il pericolo numero uno per la capolista e così il tecnico, tornato negativo dal Covid-19, valuta le mosse per provare ad arginarne il talento.

Sassuolo - Non solo le big, nella prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per i neroverdi nel taglio laterale con questo titolo: "Puntano sul gigante Lucca. E' il dopo Scamacca". Con il bomber della squadra di Dionisi in partenza, Carnevali e gli uomini mercato si tutelano già assicurandosi il centravanti del Pisa di cui si parla molto bene in prospettiva futura.

Lazio - Il mercato dei biancocelesti non è ancora decollato e così il giornale analizza la situazione nel taglio laterale della prima pagina: "C'è l'ultimo assalto a Miranchuk. Un regalo per Sarri". Il tecnico toscano vorrebbe il trequartista russo dell'Atalanta l'ultimo giorno di trattative e Lotito proverà a convincere i bergamaschi a lasciarlo partire in prestito.

Serie A - "Lettera della A contro Gravina, ma molti club non lo sapevano". Questo il titolo che il quotidiano propone oggi nel taglio basso della prima pagina. La richiesta di chiarimenti al CONI sulla riforma dello statuto diventa un attacco alla FIGC: la cosa inverosimile però è che ben otto società del massimo campionato erano all'oscuro di tutto ciò.