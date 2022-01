PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juventus-Vlahovic, affare fatto!"

"Affare fatto!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Dusan Vlahovic. Il classe 2000 è della Juventus: chiuso l'accordo con l'attaccante serbo. Un super investimento da oltre 150 milioni. Oggi sarà a Torino per visite e firma. Intanto Gianluigi Buffon esorta Dybala a firmare il rinnovo: "Ora deve restare. Che coppia con Dusan".

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per il mercato dei campioni d'Italia con questo titolo: "Da Scamacca a Kessie, i nerazzurri li vogliono tutti". Il Borussia Dortmund offre 45 milioni di euro, ma il bomber sceglie Inzaghi. Battaglia di primavera con la Juventus per il milanista. Intanto un altro colpo: dopo Robin Gosens, sbarca anche Felipe Caicedo.

Milan - Spazio nel taglio laterale della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Kulusevski, che tentazione. Ma costa troppo". Il Diavolo pensa al trequartista della squadra di Allegri, ma il valore del cartellino frena le fantasie. Intanto Castillejo dovrebbe lasciare: lo spagnolo è diretto verso il Valencia.

Torino - Prime parole per Pietro Pellegri da nuovo giocatore granata che il quotidiano riporta così nel taglio laterale della prima pagina: "Juric mi lanciò, punto all'azzurro". L'attaccante in arrivo dal Milan non si pone limiti e vuole decollare verso un traguardo molto ambizioso come la conquista della Nazionale.

Mercato - "Cabral sfida Piatek, nuovi gol a Firenze. Mou su Danilo (PSG)". Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina sui movimenti delle squadre di Serie A. Il bomber del Basilea è sbarcato ieri sera in città ed è pronto a conquistarsi la maglia da titolare. La Roma pensa al portoghese del PSG.