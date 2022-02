PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'europa chiamò. Milan, Pioli ci crede"

"L'Europa chiamò". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Riecco la Champions League, Inter e Juventus vogliono tornare grandi. Inzaghi domani contro il fenomeno Liverpool: Bastoni c'è, Sanchez vola, Vidal vice Barella. Intanto Francesco Totti non si dimentica dei suoi ex compagni: "Che divertimento con Dzeko e Salah: reti e fantasia". E Paul Ince non scorda i nerazzurri: "Io canto ancora i cori di San Siro. Con i Reds è dura".

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con questo titolo: "Pioli ci crede". Il tecnico del Diavolo a questo punto della stagione, dove arriva senza competizioni europee, è convinto di poter vincere il titolo: ecco la tabella per arrivare allo scudetto al termine della 38esima giornata di Serie A.

Roma - Lo Special One finisce sul banco degli imputati. Il giornale dedica questo titolo ai giallorossi nel taglio basso della prima pagina: "Quanto mi costi carissimo Mou. Spesi 100 milioni, ma la squadra stenta". Il portoghese ha preteso ed è stato accontentato sul mercato, ma adesso deve rispondere con i risultati del campo.

Serie A - "La Fiorentina riparte e batte lo Spezia (1-2). Svolta Salernitana: ora più Nicola di Pirlo". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio basso della prima pagina. I viola vincono in Liguria grazie ai gol del solito Piatek, che ha anche sbagliato un rigore, e Amrabat. Inutile la rete di Agudelo. Sulla panchina dei campani esonerato Colantuono: l'ex Genoa è favorito per sostituirlo. Curioso anche un altro spazio nel taglio basso, dove il giornale spiega come la pizza sia diventata l'ultima moda dei campioni dopo la partita.