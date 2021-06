PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Italia chiamò"

"L'Italia chiamò". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. La Nazionale del bel gioco, un Paese che riparte, il ritorno dei tifosi: c'è voglia di notti magiche. Venerdì a Roma il debutto nella competizione contro la Turchia. Berardi, Immobile e Insigne sfidano gli Eurogiganti. Intanto la Svezia perde Kulusevski e Svanberg per Covid: sorge il problema vaccini.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Doppio assalto". Per Locatelli l'offerta è di 25 milioni di euro più Rovella o Fagioli. Situazione diversa per quanto riguarda Gabriel Jesus con il Manchester City che apre alla soluzione di un prestito in bianconero che gli garantirebbe sicuramente maggiori possibilità di giocare.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Il ballo di Calhanoglu. Si riavvicina al Diavolo". Il contratto del turco, che sarà avversario dell'Italia al prossimo Europeo, è adesso più probabile che venga rinnovato. Intanto è stato trovato un accordo con il Brescia di Cellino per il riscatto da parte di Tonali.

PSG - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale ai francesi con il titolo seguente: "Acchiappatutti. Gigio è l'ultima star". Il portiere che non ha rinnovato il suo contratto con il Milan è solo il primo di una lunga serie che comprende anche Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum.

Arrigo Sacchi - "Sarri alza il livello". Queste le parole nel taglio basso della prima pagina del quotidiano da parte dell'ex tecnico, tra le altre, del Milan. Oggi la Lazio dovrebbe ufficializzare il ritorno in Serie A del tecnico toscano dopo una stagione di stop: "Il suo modo di pensare aiuta i calciatori a crederci e dà ottimismo".