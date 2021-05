PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Coppa del giudizio"

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si occupa di Atalanta-Juventus in prima pagina e titola: "La Coppa del giudizio". La Dea per la gloria, i bianconeri per l'onore: stasera la finale di Coppa Italia. Gasperini cerca il suo primo trofeo, Pirlo un successo da ricordare. E tra Zapata e Ronaldo è la sfida del gol.

Inter - "Lukaku vota Conte": il belga giudica fondamentale la permanenza all'Inter del tecnico che lo ha voluto. E Adriano incorona l'amico Romelu: "E' il mio erede".

Torino - "E' fatta": con la Lazio arriva il punto che serviva. Il Benevento è in B. Nel recupero uno 0-0 con tante emozioni, il presidente Cairo: "Siamo già al lavoro per non vivere più una stagione così difficile.

Milan - "Ibra motivatore per aiutare la squadra": mercato, idea Giroud. Rossoneri tra corsa Champions e futuro.

Roma - "Papà Scamacca, follia a Trigoria": è entrato nel centro giallorosso e con una mazza ha danneggiato alcune auto. Il giocatore del Genoa scosso: "Inspiegabile, con lui solo rapporti saltuari".