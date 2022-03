PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Juve sbatte il muso. Italia fuori dalla Champions"

"La Juve sbatte il muso". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"La Juve sbatte il muso". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. La Signora dura un tempo con la traversa di Vlahovic. Poi il Villarreal ne fa 3. L'Italia è cancellata dalla Champions League, anche Allegri è fuori: "Puniti al primo errore".

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i rossoneri con questo titolo: "L'idea Origi". Il Diavolo pensa al futuro e per l'attacco monitora la pista che porta al giocatore del Liverpool. Il belga è a costo zero, ma non è un top player. La domanda che si pongono in tanti in questo momento è: serve davvero?

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Tutti in gioco". Da Lautaro Martinez fino a Perisic, la dirigenza cerca di fare chiarezza e fissa i punti fermi per il futuro. Marotta, Ausilio e Baccin hanno già in mente chi potrà essere sacrificato, e quindi partire, e chi invece resterà e sarà centrale nel progetto.