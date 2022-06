PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lukaku, ci siamo (quasi)"

“Lukaku, ci siamo (quasi)” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

“Lukaku, ci siamo (quasi)” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Chelsea chiede 10 milioni all’Inter, ma Zhang vuole pagare meno - si legge - Si tratta a oltranza per il ritorno del belga in nerazzurro. Oggi è possibile la chiusura della clamorosa operazione.

Juventus - “Ave Di Maria”: Allegri lo vuole a tutti i costi. Buffon: “In questa Serie A vale come un… Maradona”.

Sport - “Comanda Milano”: calcio e basket pigliatutto. L’Olimpia, il Milan e l’Inter sanno vincere e trascinare.

Armani - “Sogno l’Eurolega. E per la mia città l’Olimpiade estiva”: l’intervista.