PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Magia Brasile. CR7 è unico!"

La Gazzetta dello Sport

“Magia Brasile” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Richarlison show travolge la Serbia - si legge - Ma che paura per Neymar. Il centravanti fa una doppietta, il 2-0 un gioiello. Ansia per O Ney: distorsione alla caviglia, rischia lo stop.

Ronaldo - “È unico”: segna da 5 mondiali e il Portogallo va. In gol pure Leao nel 3-2 sul Ghana.

Burruchaga - “Argentina, Diego è con noi. Spingerà Messi fino alla fine”: l’ex ricorda Maradona, scomparso due anni fa.