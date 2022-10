PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan boom"

“Milan boom” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Rossoneri come ai bei tempi, strepitoso 4-0 a Zagabria

“Milan boom” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Rossoneri come ai bei tempi, strepitoso 4-0 a Zagabria, Tonali e Leao trascinatori. Il 2 novembre in casa con il Salisburgo basterà il pari per gli ottavi.

Juventus - “Troppo tardi”: il Benfica ne fa quattro, la svegliano solo i ragazzi del 2003. Il fallimento bianconero.

Inter - “Occasione d’oro”: San Siro, 18:45. Se batte il Plzen è qualificata. Lukaku in panchina.

Napoli - “Cerca gol da primato”: per evitare le grandi d’Europa. Al Maradona (ore 21) contro i Rangers.

Roma - “La rincorsa di Dybala”: da Roma vede il Qatar. L’argentino ci prova