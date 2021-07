PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, c'è aria di KesSÌe".

"Milan, c'è aria di KesSÌe". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri nel taglio basso dell'edizione odierna. Summit e telefonata con Maldini: l'accordo con l'ivoriano è vicino. Incontro positivo con l'agente del calciatore impegnato adesso all'Olimpiade. Intanto Giroud ed i compagni si allenano con la squadra femminile.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Perché Lukaku resiste ai 15 milioni proposti dal Chelsea". I Blues, campioni d'Europa in carica, sono andati all'assalto del belga ed hanno proposto una cifra super per club e attaccante, ma il 9 di Inzaghi vuole restare in nerazzurro.

Manuel Locatelli - In un certo senso il centrocampista del Sassuolo è un po' l'uomo mercato del momento, soprattutto in Italia. Il quotidiano gli dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Un mese per i colpi. Tra Locatelli e la Juve spunta il Liverpool". La squadra di Klopp prova a sorprendere i bianconeri che sono ormai al lavoro da tempo per acquistare il centrocampista italiano.