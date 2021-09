PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli 6 forte! Insigne e Osimhen show"

"Serve l'Euroscossa". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Milan con i ventenni alla carica, l'Inter con la rivoluzione in difese. Domani ci sono già partite chiave con Atletico Madrid e Shakhtar Donetsk. Tutte le mosse da parte di Pioli ed Inzaghi.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Allegri, ma non troppo". Battuta la Sampdoria per 3-2 con Locatelli che fa decollare i suoi, ma Dybala (in lacrime) e Morata finiscono k.o. Attacco da inventare sia mercoledì contro il Chelsea campione d'Europa sia sabato nel derby contro il Torino di Juric.

Napoli - Spazio ovviamente nel taglio laterale della prima pagina anche per la squadra di Spalletti con questo titolo: "6 forte". Osimhen e Insigne show, sesta vittoria su sei partite di campionato per gli azzurri che tornano al comando della classifica con 2 punti di vantaggio sul Milan e 4 sull'Inter, fermata sabato sul 2-2 dall'Atalanta.

Lazio-Roma - "Special Sarri". Questo il titolo che il quotidiano dedica al derby nel taglio laterale della prima pagina. Quell'aquila di Maurizio: i biancocelesti vincono, mentre Mourinho si scaglia contro arbitro e VAR. Roma, resa e veleni conditi anche da un gestaccio di Zaniolo nei confronti dei tifosi avversari.