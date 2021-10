PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, aggancio a ritmo record"

"L'Inter firma la rimonta". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I nerazzurri già nel futuro con i rinnovi e il rilancio di Zhang. Lautaro Martinez rinnova fino al 2026, è un accordo formato famiglia. Settimana prossima toccherà a Barella. E il presidente rassicura i tifosi: "Resteremo a lungo".

Napoli e Milan - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per gli azzurri con questo titolo: "Aggancio a ritmo di record". La fuga a due in testa al campionato di Serie A continua a +7: tiro a giro di Fabian Ruiz e i calci di rigore di Insigne. Resa del Bologna per 3-0. Intanto il Milan schiera Ibrahimovic contro Mourinho e nel derby con l'Inter del 7 novembre.