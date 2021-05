PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, doppia frenata"

"Pazzi per l'Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I nerazzurri conquistano il 19° scudetto che li pone nella storia del club. Conte, l'uomo dei sogni: "Così ho fatto cadere un regno". Lukaku in campo è da 9 e fa il capoluogo in giro per Milano. Zhang sventola il bandierone dal tetto: "Tifosi è per voi". Undici anni dopo il Triplete è la squadra mito: "Siete come noi".

Champions League - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano per un punto sulla corsa all'Europa più nobile con il titolo seguente: "CR7 salva-Pirlo. Atalanta e Napoli, doppia frenata". Ieri la Juve ha sconfitto 2-1 l'Udinese in rimonta, pari per 1-1 in Sassuolo-Atalanta e Napoli-Cagliari.

Milan - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio anche per Donnarumma con questo titolo: "Gigio e il caso ultrà. Maldini: 'Chi gioca lo decidiamo noi'". Dura risposta a distanza da parte del dirigente rossonero ai tifosi che gli avevano intimato di non prendere parte alla sfida contro la Juventus. Ed infine aggiunge: "I rinnovi sono congelati".