PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli pazza per Kvara"

“Max a secco” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Poco gioco, Vlahovic solo, la Samp fa paura

TuttoNapoli.net

“Max a secco” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Poco gioco, Vlahovic solo, la Samp fa paura. Un piccolo pari senza gol per Allegri. E sabato allo Stadium arriva Mourinho…

Milan - “Un Onana da rossoneri”: Maldini a un passo dal centrocampista del Bordeaux. Oggi l’incontro per chiudere.

Inter - “Chalobah da nerazzurri”: si tratta con il Chelsea, Akanji l’alternativa. Acerbi divide i tifosi. Difensore, l’inglese adesso è in pole.

Napoli - “Pazza per Kvara”: il debutto da record e la passione per la Nba. Tre gol in 2 gare: nessuno come lui.