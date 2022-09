PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, provaci"

"Liverpool non al massimo, Spalletti tenta l'impresa".

"Napoli, provaci", questo il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi in prima pagina. "Liverpool non al massimo, Spalletti tenta l'impresa". In apertura la sconfitta della Juventus a Parigi: "Peccato Signora". Di spalla spazio al pari del Milan a Salisburgo: "Milan, sinfonia a metà". In taglio alto l'esonero di Mihajlovic: "Sinisa, Mihajlovic-Bologna: fine della favola". In taglio basso spazio all'Inter all'esordio in Champions: "Inter, rispondi".