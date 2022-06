PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Nasce il nuovo Milan, offerta per Zaniolo"

"Nasce il Milan di Cardinale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Nasce il Milan di Cardinale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Ecco RedBird, primo vertice del fondo USA. Piano per il maxi stadio: già visitata l'area di Sesto. Intanto anche sul mercato il Diavolo è attivo: per Zaniolo offerti alla Roma 25 milioni di euro e Saelemaekers". Intanto parla il patron da sei miliardi: "Sport nuova Hollywood".

Italia - Spazio per la Nazionale nel taglio alto della prima pagina di oggi con questo titolo: "Come siamo Messi?". A Wembley alle 20:45 in campo i campioni d'Europa contro quelli del Sudamerica: serata di gala contro Leo. Mancini cerca risposte anche dagli esordienti e da quelli che hanno giocato di meno in Azzurro.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Lukaku sì". L'attaccante è pronto a ridursi lo stipendio per tornare a Milano ed ha già trovato l'accordo con il club. Adesso la palla passa al Chelsea.

Juventus - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio per i bianconeri con questo titolo: "Due vie per Di Maria". La trattativa con l'ormai ex PSG: proposto un contratto biennale e ingaggio ridotto all'argentino. Il vertice di mercato avverrà a Londra, dove il classe '88 è impegnato a giocare contro l'Italia.

Davide Nicola - "Dai, Salernitana. Sempre più in alto". Queste le parole dell'allenatore dei campani al quotidiano, che le riporta nel taglio basso della prima pagina odierna. Occasione importante per un allenatore che di solito è abituato ad entrare in corsa per risolvere dei problemi.

Silvio Berlusconi - La promozione in Serie A del Monza ha mandato tutti in visibilio, compreso il presidente. Nel taglio basso della prima pagina c'è un intervista rilasciata dal presidente: "Squadra da metà classifica in su". Una personalità forte come quella dell'ex patron del Milan non può pensare di vivacchiare.