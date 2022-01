PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Osimhen va in panchina

“Derby da far girar la testa” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Duello scudetto - si legge - Inter stop, il Milan prova il sorpasso. Con l’Atalanta a Bergamo paratone di Handanovic e Musso: Inzaghi si ferma a 8 vittorie. Ibra Cerca una rete a San Siro dopo 4 mesi per riportare Pioli in vetta.

Juventus - “L’affare Dybala”: Allegri media per la Juve, assalto Marotta: “Un’occasione”. Egli offre di più.

Roma - “Il gol dal mercato”: Oliveira fa già felice Mou. Rigore del portoghese, Cagliari ko.

Verona - “Barak non solo tripletta”: può servire pure alle big. Il ceco del Verona scatenato.

Sampdoria - “La Samp sfiducia D’Aversa”: va convinto Giampaolo. Caos tecnici a Genova, oggi debutta Konko.

Napoli - “A Bologna Osimhen in panchina".