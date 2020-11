PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Paura per Diego, intervento alla testa"

"L'Inter si fa male... Da sola". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. K.O. a Madrid ora è ultima nel girone. I nerazzurri sotto di 2 reti rimontano il Real Madrid, sfiorano il colpo, poi pagano i troppi errori. Il Borussia Moenchengladbach dilaga. Conte si gioca tutto il 25 contro Zidane.

Atalanta - Anche la squadra di Gasperini trova spazio nella parte centrale della prima pagina di oggi con il titolo seguente: "Troppo Liverpool, Dea travolta". I nerazzurri vengono battuti in casa con un pesante 5-0 dalla squadra di Klopp.

Maradona - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per il fuoriclasse argentino con il titolo seguente: "Paura per Diego: intervento alla testa". Tutto un Paese in ansia per il suo campione che ha appena compiuto 60 anni, una folla si raduna per lui. Arrivato in ospedale con un ematoma, operazione d'urgenza.

Lazio - "Caso biancoceleste". Questo il titolo che dedica il giornale in edicola questa mattina nel taglio laterale della prima pagina. Inchiesta federale sui tamponi prima delle sfide con Bruges e Torino. Stasera c'è lo Zenit. Immobile, Strakosha e Leiva non partono. Gli ispettori FIGC a Formello.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nella prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Missione a Budapest. CR7 lanciato: il mito Puskas è a soli due gol". Contro il Ferencvaros il portoghese ritrova la competizione che ama di più e proverà a raggiungere Romario e l'ungherese a 746 gol in carriera.

Milan - La capolista della Serie A protagonista nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Crescono bene quei bravi ragazzi del '99". La tendenza rossonera da Donnarumma a Rafael Leao passando per Dalot e Brahim Diaz. In tanti si stanno mettendo in mostra in questa stagione per ora da incorniciare.

Serie A - Recupero della terza giornata quest'oggi che ovviamente trova spazio nella prima pagina del giornale nel taglio basso con il titolo seguente: "Torino col dubbio Belotti. Genoa: ecco Scamacca". A Marassi il fischio d'inizio di questa gara di cruciale importanza è previsto per le 17:00.