PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pazzo Mondiale"

"Pazzo Mondiale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Ribaltoni, dopo Messi crolla pure la Germania. Il Giappone come l'Arabia: le vincitrici di sei coppe battute da Paesi emergenti. Intanto, nella parte centrale della prima pagina, spazio alla protesta della Germania: "I tedeschi contro la FIFA con le mani sulla bocca".

Olivier Giroud - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio anche per l'attaccante della Francia, con questo titolo: "Indiavolato". La miglior versione del centravanti rossonero esalta la squadra di Deschamps, ma lui non dimentica: "Grazie Milan".

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Avanti Karsdorp. La Roma: no al prestito". La trattativa per il vice Cuadrado procede, ma i giallorossi vogliono cedere l'olandese solamente a titolo definitivo.