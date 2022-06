PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pioli: scudetto, non ti mollo. Inter, il giorno di Lukaku"

"Scudetto, non ti mollo". Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, a La Gazzetta dello Sport

"Scudetto, non ti mollo". Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, a La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ha deciso oggi di riportare l'intervista in apertura in prima pagina; "Sto vivendo un'estate da sogno. È la più bella di tutta la mia vita". Il tecnico dei rossoneri è al mare: "Non sono mai stato così milanista. I miei giocatori mi mancano già. Non vedo l'ora di ricominciare per difendere quel titolo...".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Il giorno di Lukaku". La trattativa per riportare il belga a Milano è serrata e c'è stato un altro summit con il Chelsea: c'è ottimismo. Si parla anche di Dumfries e De Vrij.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Allegria Pogba". La Signora ha fatto partire il conto alla rovescia per il ritorno del Polpo, un segnale anche nei confronti delle altre pretendenti che auspicavano di potersi inserire nella trattativa. L'obiettivo del club è quello di rivedere una stella all'Allianz Stadium.