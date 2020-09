PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pirlo colora la Juve, è già oltre il Sarrismo"

"Pirlo colora la Juve", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dopo il primo test stagionale dei bianconeri che ieri si sono imposti per cinque a zero sul Novara. Una difesa variabile, capace di cambiare in corso d'opera e a seconda delle situazioni, la coppia Kulusevski-Ronaldo già con una buonissima intesa: sono solo alcune delle indicazioni arrivate dall'amichevole di ieri. Ma il tecnico Andrea Pirlo avvisa: "Il centravanti mi serve il prima possibile".

Vidal, perché è l'oro dell'Inter - Taglio basso per il cileno futuro centrocampista nerazzurro, che a breve dovrebbe sbarcare in Italia e sostenere le visite con il club nerazzurro, prima di mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il "contiano" di ferro, con oltre 10000 minuti giocati nei tre anni di Juve sotto la guida del tecnico che ritroverà all'Inter. Numeri top in fase difensiva ma anche in zona d'attacco, e con una sintonia con il tecnico che può fare la differenza.



Chiesa, perché il Milan ha fede - Il Milan sogna il grande colpo Federico Chiesa per rinforzare l'attacco a disposizione di mister Pioli. Il prezzo chiesto dalla Fiorentina è in calo ed il Milan potrebbe a breve contare sulla liquidità proveniente dall'uscita di Lucas Paquetà: e con i viola Paolo Maldini sta parlando anche di Milenkovic, che vorrebbe come primo rinforzo per la difesa.