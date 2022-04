PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Punizioni, schermi e trucchetti: così Spalletti fa cantare Napoli"

TuttoNapoli.net

“Scudetto, che botte” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Giroud e Ibra non sfondano, Pioli braccato - si legge - I rossoneri attaccano a testa bassa ma è 0-0. Il tecnico: “Fatti 33 tiri, occasione sprecata”. Napoli a -1, Inter a -4 (e una gara in meno).

Inter - “La festa di Zhang”: gioia negli spogliatoio, non vuole più andare via. L’Inter e il retroscena dello Stadium.

Napoli - “Punizioni, schermi e trucchetti”: così Spalletti fa cantare Napoli. L’uomo in più.

Juventus - “Zaniolo e Di Maria per ripartire al Max”: le idee della Juve a caccia di stelle da affiancare a Vlahovic in attacco. Allegri dice addio allo scudetto e si butta sul mercato.